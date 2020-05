Coronavirus à Lyon : forte baisse du nombre de patients en réanimation (graphique)

Le nombre de patients en réanimation a fortement baissé entre mercredi et jeudi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, le nombre de patients hospitalisés en réanimation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes est passé de 134 à 117 en 24 heures. Une baisse importante qui confirme la tendance générale à la diminution de la pression hospitalière dans la région, et ce malgré la mise en place du déconfinement il y a plus de deux semaines maintenant et la crainte d’une nouvelle vague de malades. Dans les services classiques, le nombre de patients baisse lui aussi. En tout 1 240 sont prises en charge dans la région ce jeudi. Elles étaient 1542 il y a encore une semaine.