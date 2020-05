Coronavirus à Lyon : forte baisse du nombre de patients dans la région (graphique)

Le nombre de patients hospitalisés à cause du Covid-19 est passé en dessous de la barre de 2000 ce mercredi en Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis ce mercredi, le nombre de patients malades du coronavirus est passé en dessous de la barre des 2000 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 106 de moins que la veille. Un niveau comparable au 28 mars dernier.

Par ailleurs, la pression dans les services de réanimation, on compte douze patients de moins que mardi (224 en tout). D'après ces derniers chiffres de Santé Publique France, 6007 personnes guéries après un passage à l'hôpital ont pu regagner leur domicile dans la région et 1 526 malades ont perdu la vie à cause du Covid-19 depuis début mars.