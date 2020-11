Coronavirus à Lyon : encore un très mauvais bilan dans les hôpitaux de la région mercredi soir

Chaque jour, les chiffres sont de plus en plus mauvais dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mercredi soir, près de 6 000 patients sont à l'hôpital des suites du covid-19 dans la région. Le double qu'au pic de la 1ère vague... En seulement 24h, 869 nouveaux patients sont entrés à l'hôpital. Un triste "record"...

Les jours se suivent et se rassemblement, malheureusement, en Auvergne-Rhône-Alpes, très touchée par cette 2e vague de coronavirus.

Il y a de plus en plus de patients suivis pour covid-19 dans les hôpitaux de la région. De plus en plus. 869 nouvelles entrées pour covid-19 dans la région en 24h. Un triste record. Et cela va continuer à monter ces prochains jours... Il y a beaucoup trop de cas dans la région. Le virus circule beaucoup trop.

Dans la région, il y a déjà ce mercredi soir deux fois plus de patients hospitalisés que lors de la 1ère vague (presque 6 000 contre 3 055 en avril). Ce n'est pas moins grave. Ca l'est beaucoup plus. Les hôpitaux de la région sont sous très forte tension. Toutes les opérations non urgentes ont été déprogrammées. Des patients ont encore été transférés de Lyon à Nantes ce mercredi pour libérer des lits. En espérant tenir, tenir, et pouvoir soigner tout les monde dans les prochains jours... Le doute est de plus en plus grand (lire la situation alarmante dans les hôpitaux du Rhône ici).

D'après un dernier bilan, ce mercredi 4 novembre au soir, la forte détérioration se confirme :

5888 personnes hospitalisées dans la région des suites du covid-19 le mercredi 4 novembre

5311 le lundi 2 novembre

3691 le lundi 26 octobre

2123 le lundi 19 octobre

1263 le lundi 12 octobre

927 le lundi 5 octobre

839 le lundi 28 septembre

763 le lundi 21 septembre.

Nette et inquiétante hausse aussi en réanimation, avec :

717 patients en "réa" des suites du covid-19 dans la région le mercredi 4 novembre

641 le lundi 2 novembre

472 le lundi 26 octobre

311 le lundi 19 octobre

203 le lundi 12 octobre

168 le lundi 5 octobre

143 le lundi 28 septembre

123 le lundi 21 septembre

Le bilan du mercredi 4 novembre au soir dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

5888 personnes sont actuellement hospitalisées (+312 en 24h)

869 nouvelles hospitalisations en 24h

717 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs (+42 en 24h)

98 nouvelles admissions en réanimation

104 nouveaux décès dans la région

3041 décès au total dans la région depuis le début de l'épidémie

Le bilan du mercredi 4 novembre au soir dans les hôpitaux du Rhône

1644 personnes sont actuellement hospitalisées (+75 en 24h)

226 nouvelles hospitalisations en 24h

251 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs (+7 en 24h)

31 nouvelles admissions en réanimation

23 nouveaux décès dans le département

1044 décès au total dans le département depuis le début de l'épidémie

