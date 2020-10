Coronavirus à Lyon : encore un mauvais bilan mardi soir dans les hôpitaux de la région

Il y a 224 patients en "réa" des suites du covid-19 ce mardi soir dans la région. 21 de plus que lundi soir. Surtout, la hausse, qui était mesurée pendant des semaines, s'amplifie nettement depuis quelques jours dans la région.

Or, il y a de plus en plus de testés positifs dans la région. Plus de cas positifs donc forcément plus de personnes hospitalisées dans les prochaines semaines. C'est inéluctable. "On peut s'attendre à un nombre important d'hospitalisations dans les 10-15 prochains jours dans la région", prévenait, vendredi, le directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes..

Ainsi, le bilan ce mardi 13 octobre au soir en Auvergne-Rhône-Alpes :

1342 patients sont encore hospitalisés dans la région (+79 en 24h)

183 nouvelles hospitalisations durant les dernières 24 heures

224 personnes dans les services de réanimation (+21 en 24h).

28 nouvelles admissions en réanimation durant les dernières 24 heures

4 nouveaux décès en 24 heures dans la région

2048 décès au total à l'hôpital dans la région

Le bilan ce mardi 13 octobre au soir dans le département du Rhône :