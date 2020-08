Coronavirus à Lyon : encore un bon bilan dans les hôpitaux, toujours pas de 2e vague dans la région

Si le nombre de cas repart à la hausse, la tendance est toujours à la baisse dans les hôpitaux de la région ce lundi soir. Aucun signe de 2e vague dans les hôpitaux, à Lyon, dans le Rhône, et dans la région.

Le nombre de cas de coronavirus est en augmentation dans le Rhône et dans la région. La crainte autour d'une deuxième vague est de plus en plus palpable dans l'opinion.

Dans le Rhône, c'est vrai, il y a davantage de cas. Notamment des jeunes, des personnes asymptomatiques. Qui ne font pas des formes graves (lire notre décryptage ici).

Des formes peu graves car dans les hôpitaux de la région, la tendance se poursuit. Depuis des semaine. Ca baisse.

10 nouvelles personnes ont été admises, d'après un dernier bilan de Santé Publique France ce lundi 3 août au soir, dans les hôpitaux de la région depuis vendredi. "Seulement" 16 personnes sont en réanimation contre... 783 au plus fort de la crise.

Dans les Rhône, il y a désormais 81 suivies à l'hôpital des suites du covid-19, contre 1250 au plus fort de la crise. Les cas graves restent vraiment peu nombreux dans la région.