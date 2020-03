Coronavirus à Lyon : écoles fermées au moins jusqu'aux vacances de Pâques

En pleine crise du coronavirus, Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé jeudi soir que toutes les crèches, toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées et toutes les universités de France seront fermés dès lundi. "Au moins jusqu'aux vacances de printemps", a ajouté le ministre de l'Education Nationale ce vendredi. Les vacances de printemps débutent le vendredi 17 avril à Lyon. Soit dans plus d'un mois.

Le président de la République n'a pas indiqué de durée pour la fermeture des établissements scolaires. "Jusqu'à nouvel ordre", a-t-il insisté.

"On parle de semaines, pas de jours"

Sur France Inter, ce vendredi matin, le ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, a détaillé les nouvelles mesures.

"On parle de semaines et pas de jours, qui peuvent devenir des mois. Ce qui est certain c'est qu'on va aller au moins jusqu'aux vacances de printemps", a expliqué le Ministre.

Pour l'académie de Paris, les vacances de Pâques débutent le vendredi 3 avril. A Lyon, elles doivent débuter le vendredi 17 avril, dans plus d'un mois.

Une classe virtuelle va voir le jour

"Du point de vue de l'Education nationale, on est au stade 3, on a changé de paradigme", a-t-il ajouté.

"Chaque parent d'élève va recevoir une adresse Internet pour lui permettre de se connecter à une classe virtuelle", a conclu le Ministre de l'Education Nationale.

