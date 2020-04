Coronavirus à Lyon : du retard au démarrage pour les paniers producteurs

Si la ville de Lyon s'est empressée d'annoncer la mise en place d'un service de paniers producteurs via son standard, le système n'est pas encore opérationnel.

La ville de Lyon a communiqué trop vite. Dans le cadre du confinement pour cause de coronavirus COVID-19, les marchés sont tous fermés. La ville de Lyon a annoncé mardi la mise en place d'un service de commande de paniers de producteurs via un appel au standard (voir ici). Une décision de Gérard Collomb qui avait suivi l'annonce faite par la métropole de Lyon de mettre en place une plateforme numérique de mise en relation (qui devrait arriver ces prochains jours).

Cela ne sert à rien d'appeler pour l'instant. Plusieurs lecteurs nous indiquent que le standard n'a pas encore les informations pour la mise en place de ces commandes, les opérateurs "n'ont pas d'informations pour le moment sur ce sujet". Selon nos propres constatations, les personnes sont invitées à rappeler plus tard le temps que le service soit bien opérationnel.

En attendant l'arrivée d'offres plus structurées du côté de la métropole (ou si la ville revoit sa copie), il est toujours possible de se tourner vers l'initiative citoyenne de la Belle Bouffe et sa carte des producteurs qui continuent de livrer (voir la carte ici). Ou quand les Lyonnais donnent des leçons de bon sens dont certaines collectivités devraient s'inspirer au lieu de communiquer sans s'assurer que tout est en ordre.