Coronavirus : à Lyon, deux fois plus de classes fermées dans les écoles que mercredi dernier

L'épidémie de coronavirus continue de se développer dans le département du Rhône. Avec de plus en plus de nouveaux cas. Cela se répercute, forcément, à l'école. 46 classes sont fermées ce lundi à Lyon.

Il y a de plus en plus de nouveau cas de covid-19 à Lyon et dans le Rhône. Lyon Capitale vous propose un point sur l'épidémie dans le département ce lundi (lire ici).

2500 cas répertoriés en une semaine dans le Rhône, et de plus en plus de cas dans les écoles.

46 classés fermées ce lundi à Lyon

A midi, ce lundi, d'après de dernières informations, 46 classes sont fermées à Lyon. Contre 24 "seulement" mercredi dernier, le 9 septembre.

Il y a 1500 classes en tout dans les écoles lyonnaises.

La ville de Villeurbanne est également assez touchée avec plusieurs classes fermées dans différentes écoles, là-aussi pour des cas de covid-19.