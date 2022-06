10 départements de la région en alerte orages ce jeudi

10 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune "orages" ce jeudi 2 juin.

Météo France a placé la région Auvergne-Rhône-Alpes sous alerte. 10 départements (sur 12) de la région sont en alerte orages ce jeudi 2 juin.

Il s'agit des départements du Rhône, de l'Isère, de l'Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Loire, de la Haute-Loire, du Cantal, du Puy-de-Dôme et de l'Allier.

Seules l'Ardèche et la Drôme ne sont pas concernées par cette vigilance ce jeudi.

"En fin de matinée, quelques averses localement orageuses circulent encore entre le Massif central, la Bourgogne Franche Comté et le nord de Rhône-Alpes", explique Météo France. "Puis au fil de l'après-midi, dans une ambiance de plus en plus lourde, le temps peut tourner à l'orage sur de nombreuses régions allant du Sud-Ouest, du Massif central et du nord de Rhône-Alpes jusqu'au sud des Pays de la Loire, jusqu'au Centre-Val de Loire, la Bourgogne Franche-Comté et le sud de l'Alsace. Ces orages peuvent être forts par endroits, avec un risque de grêle et de rafales", poursuit Météo France dans son bulletin de jeudi matin.