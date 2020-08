Coronavirus à Lyon : dans la région, deux tiers des nouveaux cas ont moins de 40 ans

(Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Les jeunes sont les plus touchés par les nouveaux cas de coronavirus dans la région. Cette semaine, sur les 1283 patients testés positifs dans la région, 2/3 ont moins de 40 ans.

Le nombre de cas de covid-10 a explosé dans le département du Rhône ces derniers jours. Du 3 au 9 août, 241 personnes avaient été testées positives sur 15 117 tests. La semaine suivante, du 10 au 16 août, sur à peu près le même nombre de tests effectués (15430), 557 tests ont été positifs. Soit une augmentation très significative.

Idem dans la région, avec 816 tests positifs en tout du 3 au 9 août, 1283 du 10 au 16 août.

Sur ces 1283 patients testés positifs dans la région, 2/3 ont moins de 40 ans. 31 % ont entre 20 et 30 ans, 17 % entre 30 et 40 ans, et 16 % moins de 20 ans.

Enfin, 38 % des cas testés positifs étaient asymptomatiques.

Lire aussi : Coronavirus : Ce chiffre qui montre que l'épidémie est en nette progression dans le Rhône