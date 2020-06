Coronavirus à Lyon : dans la région, 73 % des personnes en réanimation sont des hommes

D'après une dernière étude de Santé Publique France, les patients hospitalisés en réanimation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sont très majoritairement des hommes. Près de 3 patients sur 4.

85 personnes sont actuellement hospitalisées dans les services de réanimation de la région ce samedi matin (-9 en 24h). A titre de comparaison, il y avait 783 personnes en réanimation dans la région au plus fort de la crise, le 6 avril.



D'après une étude de Santé Publique France, sur les cas admis en réanimation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début de l'épidémie, 73,6 % sont des hommes. 26,3 % (seulement) des femmes.

42 % patients en réanimation ont moins de 65 ans

En ce qui concerne le facteur âge, dans la région, 58 % des patients hospitalisés en réanimation ont plus de 65 ans. 34 % ont entre 45 et 64 ans et 8 % ont moins de 45 ans.