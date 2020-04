Coronavirus à Lyon : Courir pour Elles aura lieu "virtuellement" le 10 mai

Malgré la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, l'édition 2020 de "Courir pour Elles" aura bien lieu le dimanche 10 mai avec une matinée de communion organisée sur Internet.

Hors de question de baisser les bras. Le grand rassemblement organisé, chaque année en mai, par l’association "Courir pour Elles" qui lutte contre les cancers féminins aura bien lieu malgré la crise sanitaire qui touche le pays. « Nous n’annulerons pas car notre motivation à combattre le cancer est plus forte que l’épidémie. Cela nous a juste poussé à nous adapter, inventer un nouveau Courir pour Elles, et prendre ce virage avec agilité », explique Sophie Moreau, présidente-fondatrice de l’association lyonnaise.

Une matinée connectée et solidaire

Pour cette édition 2020, les membres de "Courir pour Elles" espèrent mobiliser plus de 20 000 participantes de manière virtuelle. Concrètement, le dimanche 10 mai, une matinale live sera organisée et diffusée sur les réseaux sociaux. Un rendez-vous connecté qui selon l'association se veut être "une matinée de communion unique à vivre en rose pour prouver que l’émulation, la détermination et la force collective sont plus fortes que la maladie."

A noter que 71 % du montant des inscriptions seront dédiés à des missions de prévention grand public et de soutien aux femmes victimes du cancer.

Pour participer à cette matinée connectée et solidaire, il suffit d'acheter un dossard ici.