Coronavirus à Lyon : comment aider les HCL et les soignants ?

C'est une question qui revient régulièrement durant cette pandémie de coronavirus : comment aider les HCL, hospices civils de Lyon et les soignants ?

Des lumignons le soir, des applaudissements à 20 heures, les hommages se multiplient pour les soignants des hospices civils de Lyon, en première ligne dans cette pandémie du coronavirus COVID-19. Certains se demandent comment les aider davantage, de nombreuses propositions sont relayées sur les réseaux sociaux.

Les HCL ont choisi de mettre en place une adresse mail pour centraliser toutes les propositions : aide-covid19@chu-lyon.fr

Pour ceux qui veulent faire un don, il est possible de se tourner vers la fondation des HCL.

Enfin, ne pas saturer le 15 est aussi une manière d'aider les hospices civils. Le Samu Centre 15 est encore surchargé, avec plus de 2 200 appels à date du 17 mars. Néanmoins, le nombre d’appels qualifiés "Covid-19 " diminue depuis 48h, signe sans doute que le message sur l’usage responsable du 15 (urgences vitales) a été entendu, et que la médecine de ville a progressivement pris le relais dans la prise en charge des cas plus bénins.