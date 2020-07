Coronavirus à Lyon : ces lieux où le masque est déjà obligatoire

(Photo by BERTRAND GUAY / AFP)

Le masque sera obligatoire dans les lieux publics clos à partir de la semaine prochaine. Néanmoins, depuis le déconfinement, plusieurs endroits ont déjà choisi d'imposer le port du masque sans attendre de décret.

Dès la semaine prochaine, un décret rendra le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos (voir les lieux concernés ici). Pourtant, dès le déconfinement, plusieurs espaces à Lyon ont choisi de rendre le masque obligatoire et les visiteurs doivent le porter s'ils veulent entrer à l'intérieur. L'arrivée de ce décret est donc accueillie très favorablement, "nous ne serons plus l'exception, mais la norme, nous ne serons plus les méchants de service", confie le patron d'une boutique où le masque est obligatoire à l'intérieur.

Ainsi, le masque est déjà obligatoire dans les lieux suivants à Lyon :

l'ensemble des réseaux de transports en commun, TCL et SNCF (attention, l'enlever trop tôt peut entraîner une amende de 135 euros, lire ici).

taxis et VTC

maisons de la métropole

musées

bibliothèques

archives municipales

déchetteries de la métropole de Lyon

lors des déplacements dans les piscines de la ville (sauf dans l'eau)

les restaurants et bars lorsque les clients se déplacent à l'intérieur (ils peuvent l'enlever une fois à table)

Dans les magasins suivants (liste non exhaustive) :