Lyon : enlever son masque dès la sortie du métro, le geste qui coûte cher

Si le masque est obligatoire dans les métros, tramways, bus et funiculaires du réseau TCL à Lyon, l'enlever trop tôt peut coûter cher.

Pour l'instant la mesure est toujours en place et pourrait être maintenue durant l'été. À cause de l'épidémie de coronavirus COVID-19, le masque est obligatoire dans le métro, tramways, bus et funiculaire du réseau TCL à Lyon.

Si un relâchement a été constaté ces derniers jours (lire ici), les contrôles continuent. En cas de non-respect de l'obligation du port du masque, l'amende est de 135 euros, elle peut être distribuée par les policiers ou les agents Keolis. Elle est aussi cumulable avec l'amende pour ticket non valable (60 euros en cas de paiement au contrôleur).

Tout le réseau concerné y compris loin des rames de métro

Par ailleurs, l'obligation du masque est obligatoire sur tout le réseau, y compris à l'intérieur des stations de métro. Or, certains voyageurs ont pris l'habitude d'enlever leur masque dès la sortie de la rame, sans attendre d'avoir franchi les portiques de sécurité. Pourtant, des contrôles sont organisés en station, et certaines personnes ont pu se retrouver être verbalisées sur les mezzanines de Bellecour, Guillotière, Garibaldi, où dans les longs couloirs de la Part-Dieu. Le masque est obligatoire y compris dans ces lieux, en plus des quais, y compris loin des rames de métro (il ne l'est pas dans les arrêts de bus).

Au-delà de la question de l'amende qui représente un coût non négligeable, enlever son masque directement sans prendre de précaution peut présenter un risque de contamination. La face avant peut recevoir d'éventuelles gouttelettes du virus, la toucher, c'est contaminer ses doigts. De même, glisser le masque sur son cou ou sous son menton reste à éviter (lire ici). Pour bien enlever son masque, il faudra donc attendre d'être sorti du réseau TCL, d'avoir franchi les portiques, de ne pas toucher la face avant, plus de le glisser dans un sac avant de le laver ou de le jeter dans une poubelle.