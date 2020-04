Coronavirus à Lyon : bougez chez vous en compagnie de Morgane

En cette période de confinement, lyoncapitale.fr vous propose de vous tenir en forme en compagnie de quatre coachs sportifs : David (le lundi), Morgane (le mercredi), Paul (le vendredi) et Sélim (le dimanche). Quelques exercices à faire chez vous seul ou en famille.

Ce mercredi, histoire de continuer de garder la forme, Morgane coach sportive à Urban Tonic nous a préparé une série d'exercices. Il faut à chaque fois faire 40 secondes d'effort et 20 secondes de récupération. On débute avec des fentes croisées alternées + élévation latérale, "pistol squat", sauts avants / arrières en position de squat + "burpees" sans saut et pour finir V-up (abdominaux en V). Dans l'idéal, il faut faire 4 à 5 tours. Bonne séance à tous !