Coronavirus à Lyon : "autoconfinement" avant les fêtes, les nouvelles recommandations du conseil scientifique

Comment empêcher une 3e vague au mois de janvier ? Dans une "note d'éclairage" publiée lundi, le conseil scientifique plaide pour un "autoconfinement" avant les fêtes de fin d'année.

Le conseil recommande de se confiner préventivement une semaine avant le 24 décembre, en télétravaillant, en posant des congés et en évitant au maximum de voir du monde.

Des recours à des tests avant la soirée du 24 décembre sont également fortement conseillés (lire ici).

Jean Castex, le Premier Ministre, a ajouté ce mardi que l'école n'était pas obligatoire jeudi 17 décembre et vendredi 18 décembre, juste avant les vacances scolaires. "A chaque fois que cela est possible, surtout si on doit recevoir à Noël des personnes vulnérables, le Conseil scientifique (...) a dit (...) si vous pouvez ne pas emmener vos enfants à l'école jeudi et vendredi (...), vous le faites", a déclaré le Premier ministre sur Europe 1.

