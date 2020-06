Coronavirus à Lyon : aucun décès ce jeudi dans la région (graphique)

Le dernier bilan du Covid-19 dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne fait état d'aucune victime ce jeudi.

Selon le dernier bilan de Santé Publique France, aucun nouveau décès lié au Covid-19 n'a été répertorié dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce jeudi 25 juin. En tout, 1728 personnes ont perdu la vie à cause de cette maladie dans les hôpitaux de la région depuis le début de la crise sanitaire. Par ailleurs, on ne compte que 5 nouvelles hospitalisations lors des dernières 24 heures, dont une en réanimation. Le virus circule toujours donc, mais bien plus faiblement que les mois précédents.