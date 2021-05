Coronavirus à Lyon : aidé par "l'effet 1er mai", le taux d'incidence désormais sous les 300 dans le Rhône

Le nombre de nouveaux cas de covid-19 continue de baisser à Lyon et dans le Rhône. Il est passé, d'après les dernières données stabilisées, sous les 300.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. Les décideurs ont les yeux rivés dessus. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au samedi 1er mai, le taux d'incidence est de 286 (les données prennent donc en compte la période entre le dimanche 25 avril et le samedi 1er mai). Un taux d'incidence en baisse constante et continue depuis plus de deux semaines (comme le montre le graphique ci-dessous). Attention toutefois à l'effet 1er mai, les tests sont beaucoup moins nombreux un jour férié et du coup, le taux d'incidence est quelque peu biaisé. Mais la tendance à la baisse est claire et nette depuis mi-avril.

En chiffres, le taux d'incidence dans le Rhône :