La France entière applaudit ses soignants tous les soirs à 20h. Pour les remercier de leur immense dévouement. Comment s'organise la garde de leurs enfants à Lyon et Villeurbanne, les deux villes les plus peuplées du département ?

A Lyon, les enfants des personnels de soin et de santé sont accueillis ce week-end .

L'accueil sera organisé ce samedi et ce dimanche de 8h00 à 18h30 sur les sites suivants :

- Centre social Quartier Vitalité : 7 rue Saint Polycarpe – 1er arrondissement

- Ecole Julie-Victoire Daubié – 45 rue Victorien Sardou – 7ème arrondissement : ce site sera pris en charge par la MJC Laënnec

"Pour répondre aux besoins de garde d’enfants des personnels de santé indispensables à la gestion de l'épidémie, les crèches et écoles de la ville se sont mobilisées, en soutien et en partenariat avec l’Education Nationale et les associations d’Education populaire, 60 écoles ont accueilli depuis lundi 16 mars, environ 180 enfants par jour sur une amplitude horaire de 7h50 à 18h30 y compris le mercredi", précise la ville de Lyon.

Les villes s'organisent

A Villeurbanne, la ville fait savoir que "pour les personnels de santé qui ne disposent d’aucun mode de garde pour leurs enfants, un accueil est organisé conjointement par l’Éducation nationale et la Ville. En fonction de leur école d’origine, les enfants sont accueillis du lundi au vendredi à partir de 8h30 dans trois groupes scolaires de différents secteurs. Sur le temps scolaire, l’encadrement est assuré par les enseignants. A l’exception du mercredi, la restauration scolaire fonctionne avec des repas froids, ainsi que l’accueil périscolaire du soir, jusqu’à 17 heures. Le mercredi, l’USEP assure un accueil des enfants l’après-midi jusqu’à 17 heures dans les mêmes écoles. Les parents doivent fournir un pique-nique".

"Les parents concernés qui souhaitent bénéficier de ce service doivent se faire connaître par téléphone ou mail auprès de la direction de l’école habituelle de leur enfant et présenter un justificatif", conclut la ville de Villeurbanne.

