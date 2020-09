Coronavirus à Lyon : 60 personnes en réanimation dans la région, le chiffre le plus haut depuis 3 mois

60 personnes sont hospitalisées en réanimation ce mercredi soir dans la région des suites du covid-19. Il n'y avait plus eu autant de malades en "réa" dans la région depuis le 10 juin, depuis trois mois. Le virus circule de plus en plus dans le Rhône. Et cela se ressent de plus en plus à l'hôpital.

71 nouvelles personnes sont entrées à l'hôpital ces dernières 24h dans la région. Il y en avait eu 76 mardi, 72 lundi.

Les chiffres ne cessent d'augmenter depuis plusieurs jours. Et la tendance va se poursuivre ces prochains jours. C'est inéluctable. Reste à savoir jusqu'où...

Ainsi, le bilan ce mercredi 9 septembre au soir en Auvergne-Rhône-Alpes :

456 patients sont encore hospitalisés dans la région (+36 en 24h)

60 personnes dans les services de réanimation (+6 en 24h). Il y avait 783 patients en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

9 nouvelles admissions en réanimation durant les dernières 24 heures

4 nouveaux décès en 24 heures

1799 décès au total à l'hôpital dans la région

Le bilan mercredi 9 septembre au soir dans le département du Rhône :