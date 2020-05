Coronavirus à Lyon 19 mai : les informations en direct, déconfinement J9

Les bilans encourageants s'enchaînent, mais seuls les chiffres de fin de semaine permettront de savoir si le coronavirus COVID-19 circule à nouveau activement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Suivez les dernières informations à Lyon et dans le Rhône en direct.

Déjà 9 jours de déconfinement et les bilans dans les hôpitaux restent encourageants. 1 740 patients sont hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes à cause du Coronavirus COVID-19, dont 183 personnes dans les services de réanimation.

Les prochains jours permettront de savoir si le virus circule à nouveau activement à cause du déconfinement. Le délai entre la contamination et une aggravation de l'état pour certains cas prend en moyenne entre dix et quinze jours. Si la pression a baissé en réanimation et dans les hôpitaux, elle ne doit pas remonter et les gestes barrières associés au masque restent primordiaux.

Suivez les dernières informations dans notre direct ci-dessous.

