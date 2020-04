En plein confinement, La Poste du Rhône va progressivement renforcer son dispositif dès la semaine prochaine. Et passer la semaine prochaine de 54 bureaux ouverts à 78.

Mardi 14 avril, ce sont 54 bureaux de poste qui seront ouverts dans le département. 24 bureaux supplémentaires vont ouvrir, "afin de porter le nombre de bureaux opérationnels à 78 d’ici au jeudi 16 avril", explique La Poste.

"Ce dispositif reposera sur un système de permanences adapté à la fréquentation attendue et des niveaux de service (courrier, colis, Banque Postale et téléphonie mobile) accessibles sur l’ensemble du territoire national tant en milieu rural qu’en milieu urbain si les conditions techniques et sanitaires le permettent", explique La Poste.

