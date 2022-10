Lyon 1er : une Semaine face au changement climatique

La Semaine Climat 2022 s'achève ce dimanche 9 octobre. Pour l'occasion, plusieurs manifestations sont organisées ce week-end dans le 1er arrondissement.

Dans le cadre de la Semaine Climat, le premier arrondissement de Lyon s'anime jusqu'à ce dimanche 9 octobre autour de la thématique : "Habiter dans le 1er face au changement climatique".

De 14 h à 16 h, un atelier participatif est organisé avec Noé Froissart, conseiller d'arrondissement à la mairie du 1er en charge du patrimoine, de l’urbanisme et de la rénovation énergétique, autour de l'adaptation de la ville au changement climatique. Deux heures pour partager ses idées sur la modification du Plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H). Inscriptions conseillées via ma1.evenements@mairie-lyon.fr.

A 13 h, il est possible de visiter les coulisses du service archéologique de la Ville de Lyon en s'inscrivant via ma1.evenements@mairie-lyon.fr.

De 13 h à 23 h, le collectif Alternatiba ANV Rhône organise son Apérotiba anniversaire, au jardin des Chartreux. Au programme : actualités, village des alternatives, concerts et restauration... Par ici pour en savoir plus.

Jusqu'à ce dimanche 9 octobre, l'exposition "Le Changement climatique : comprendre pour agir" est visible sur les grilles de l'hôtel de Ville, place de la Comédie. Elle comporte notamment des infographies issues du média alternatif Bon Pote.

Pour clore ce programme, une réunion de concertation publique se tiendra également lundi 10 octobre, à 19 h à la mairie du 1er arrondissement. L'événement est ouvert aux commerçants, usagers et habitants, pour échanger sur l’évolution de la règlementation des occupations commerciales à l'horizon 2023, au regard des nouveaux usages de l'espace public et des modes de consommation. Inscriptions obligatoires auprès de la mairie du 1er arrondissement.