Confinement à Lyon : un outil pour voir jusqu'où vous pouvez vous promener

Si le mot d'ordre est bien "restez chez vous" durant cette période de confinement, il est possible de "se dégourdir les jambes" ou "une activité physique" à moins d'un kilomètre de son domicile. Un outil permet de visualiser jusqu'où il est possible d'aller durant cette période marquée par le coronavirus COVID-19.

Le gouvernement a précisé les modalités qui permettent de sortir brièvement de son domicile pour pratiquer une activité physique durant cette période de confinement dans le contexte de coronavirus COVID-19. Ainsi, s'il est important de rester à la maison pour se protéger et protéger les autres, il est possible de sortir avec son attestation une fois par jour, durant une heure, jusqu'à un kilomètre de son domicile et seul (il est possible de sortir uniquement avec les membres de son foyer, chacun avec une attestation à son nom, y compris pour les enfants).

Le site Internet Géoportail propose une fonction appelée isodistance qui permet de voir jusqu'où il est possible d'aller autour de chez soi.

Pour cela, il suffit de se rendre sur le site d'IGN, cliquer ici, dans la colonne de droite, cliquez sur l'icône de clé à molette, "Mesure, puis "calculer un isochrone", "isodistance", renseignez votre adresse et enfin "calculer". L'outil livre alors une surimpression sur la carte permettant de voir jusqu'où il est possible de sortir.