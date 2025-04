Evénement inédit en Europe : cycle de conférences et de débats animés par des experts météo, des chasseurs d’orages avertis et des journalistes spécialisés.

"L’évolution du climat lyonnais et son influence sur les orages", "Retour sur les plus violentes tornades françaises", "A la découverte des farfadets", "Avis de tempête dans notre système solaire", "Orages, à la poursuite des cieux sauvages", "Poursuivre les orages, une quête existentielle ?"... Météorologues, prévisionnistes, photographes, astrophysiciens, ils sont une quarantaine d'experts à faire le déplacement à Bron (espace Albert Camus) le week-end du 26 et 27 avril pour un évènement inédit en Europe : le festival Chasseurs d'orages, organisé par l'association du même nom.

L’image parfaite étant au cœur de la quête du traqueur d’orages, douze photographes, et autant d’univers, sont invités pour plonger le public dans ces mondes et "devenir passager de l’orage grâce à une scénographie

immersive". Le bruit du tonnerre et la lumière des éclairs installent alors l’atmosphère si singulière d’un soir d’orage.

Des ateliers pour tous publics seront également proposés. Les visiteurs pourront alors repartir avec leur propre nuage orageux, fabriqué par leur soin à l'aide de coton et de leds, ou apprendre à photographier les éclairs.

Côté musique, les artistes Maggy Smiss, Ghost in the Loop, Chery Tones et Sarkiss se produiront sur scène lors du festival. Ces derniers proposeront une expérience mêlant son et image en associant musique et atmosphère orageux.

Les billets pour l'événement sont disponibles à des tarifs variant entre 13 et 28 euros suivant les disponibilités et les dates d'achat.

