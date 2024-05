Concert de Taylor Swift à Lyon : une pétition contre l'interdiction des batteries externes

Une pétition demandent d'autoriser les batteries externes pour téléphone lors des concerts de Taylor Swift à Lyon rassemble près de 1 000 signatures.

A quelques jours des deux concerts de Taylor Swift au Groupama Stadium de Décines près de Lyon, près d'un millier d'un personnes ont signé une pétition en ligne réclamant l'autorisation des batteries externes dans l'enceinte du stade. "Cette interdiction met les spectateurs en danger, en particulier les personnes qui rentreront seules, de nuit", écrit l'auteure de la pétition.

Lire aussi : Tout savoir avant les deux concerts de Taylor Swift à Lyon

Permettant de recharger son téléphone sans prise secteur, ces batteries externes ont en effet été interdites pour les deux prestations de la star internationale au Groupama Stadium, les organisateurs considérant qu'elles pourraient être utilisées comme projectiles.

Mais alors que le concert dure plus de trois heures et que de nombreux fans se retrouveront tôt devant le stade pour obtenir la meilleure place en fosse, cette interdiction ne passe pas. "Les batteries externes sont autorisées dans la plupart des lieux et étaient notamment autorisées à la défense arena à Paris pour le même événement, sans que cela ne cause d'incident", appuie la pétition.