Le pilote d’ULM hospitalisé à Lyon après un crash dans l’Ain est décédé

Dimanche 21 août, un ULM s’était écrasé dans l’Ain laissant son pilote entre la vie et la mort. L’homme de 68 ans n’a pas survécu à ses blessures.

Il était environ 9 heures le dimanche 21 août lorsque les secours avaient été alertés du crash d’un ULM sur une route de la commune de Bourg-Saint-Christophe dans l’Ain. En arrêt cardiorespiratoire, le pilote, un homme âgé de 68 ans, avait pu être réanimé par les secours avant d’être transporté en urgence dans un hôpital lyonnais.

Selon nos confères du Progrès, il n’a pas survécu à ses blessures et est finalement décédé à l’hôpital il y a quelques jours. Une enquête de la gendarmerie des transports aériens du Rhône du transport aérien et du Bureau d’enquête et d’analyses (BEA) est toujours en Corus pour identifier les causes de l’accident.

