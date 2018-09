Comment Laurent Wauquiez a-t-il eu les numéros des lycéens de la région ?

C'était la rentrée dans les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à cette occasion, le président Laurent Wauquiez a envoyé un SMS aux lycéens. L'opposition se demande comment a-t-il pu avoir accès à ce fichier.

Pour ce premier jour de la rentrée, les lycéens de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont pu recevoir sur leur téléphone portable un SMS de Laurent Wauquiez "Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, et que cette année vous réserve à tous de belles réussites !".

Dans un message publié sur Twitter, Jean-François Debat, président du groupe PS et Démocrates à la région s'interroge : "Message reçu ce matin par ma fille lycéenne à Bourg-en-Bresse. C’est trop gentil mais comment Laurent Wauquiez peut-il avoir LÉGALEMENT accès au portable de tous les lycéens sauf via le PassRegion ? Ce fichier n’est pas destiné à cela. Je demande des explications".

Des bons plans ou des informations liées aux dispositifs régionaux

Contacté par Lyon Capitale, le cabinet de Laurent Wauquiez a livré une explication "Ce fichier de numéros a été obtenu via le Pass'Région. Lors de leur inscription, les Lycéens pouvaient cocher une case pour savoir si oui ou non ils voulaient recevoir des informations de la région et le contenu du Pass comme par exemple l'aide de 1 000 euros pour passer le permis de conduire proposée aux jeunes qui s'engagent dans des associations". Vérifications faites sur le site du Pass'Région, "les lycéens peuvent autoriser la région à envoyer des bons plans" ou "des informations liées aux dispositifs régionaux". Lequel des deux est le président Laurent Wauquiez ? A l'heure du Règlement général sur la protection des données, des lycéens ont déjà fait savoir qu'ils interrogeraient la CNIL sur cette opération "Bonne rentrée".