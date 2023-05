Comme une envie de ballades près de Lyon ?

Les beaux jours font leur retour avec de la douceur, du soleil et de longues soirées. La météo parfaite pour s'organiser de belles promenades et autres sorties en extérieur.

Envie de sorties à la vue des beaux jours ? Les mois de mai et juin prochains offrent de belles escapades dans la ville des Lyon et ses alentours. Découvertes urbaines ou bucoliques, il y en a pour tous les goûts. Les ballades sont proposées par l'association Nomade Land, qui vise à promouvoir les espaces verts en ville.

De roseraie en roseraie, de Caluire à la tête d'or

@ DR

Entre le quartier de Montessuy à Caluire, qui offre une vue panoramique sur la ville, et le parc de la Tête d'or, il existe des connexions... Les roseraies présentes de part et d'autre du Rhône en sont une. En parcourant la colline, on peut explorer une série de jardins et de belvédères en empruntant des escaliers et des passerelles. C'est le parcours que propose Renaud Ducher, un paysagiste lyonnais. En environ 2 heures 30 de marche, sur 4 kilomètres, ce passionné compte bien transmettre sa passion de la rose. L'inscription pour la ballade du 27 mai coûte 10€.

Nature urbaine à la Confluence

@ DR

Le projet de la Confluence met la nature au centre de ses préoccupations. En bordure de la Saône, elle offre aux visiteurs des espaces de détente et de convivialité dans un lieu bucolique. Côté Rhône, le "Champ" accueille un parc boisé de 5 hectares avec des sentiers sinueux qui abritera des pavillons dédiés aux industries "créatives et innovantes". La découverte de ce projet est proposée les 3 et 28 juin accompagné du paysagiste Renaud Ducher. Le parcours est entièrement gratuit avec inscription.

Visite de chantier

@ Lyon Confluence 2022

Si "chantier" ne rime pas avec environnement, c'est pourtant le défis qui se pose concernant cette visite. Situé proche de l'Hôtel de région, l'îlot Albizzia représente la première réalisation en bois de la Confluence. Quatre bâtiments abritant bureaux et logements sont construits, dont un immeuble de 16 étages de grande hauteur. Ce programme prône : "la mixité, la faible empreinte carbone et la présence de la nature en milieu urbain." La visite se déroulera le 9 juin prochain avec les équipes du maître d'ouvrage. Elle est entièrement gratuite sur inscription.

Une rivière entre Vaulx-en-Velin et Villeurbanne

@ Arnaud Fafournoux

La Rize est une petite rivière qui se jette dans le Rhône. Tour à tour idyllique, pittoresque, façonnée par l'homme, canalisée, renaturée ou même asséchée. Les eaux claires de cette rivière ont laissé une empreinte durable sur le paysage, les esprits et les activités humaines de la région. À travers deux parcours, l'un à Villeurbanne et l'autre à Lyon, il est possible d'explorer le cours de la Rize et découvrir ses héritages "visibles et invisibles". Ces promenades amènent à s'interroger sur la place de la nature en milieu urbain et sur les interactions entre l'homme et son environnement. L'inscription pour le parcours du 17 juin coûte 12€.

Visite de nouveaux espaces publics à la Confluence

@ Lyon Confluence 2022

Avec la construction des premiers immeubles, le quartier du Marché prend forme côté Rhône. De nouveaux espaces publics structurants sont en train d'être aménagés. Parmi eux, on trouve les places Hubert Mounier et Jacques Truphémus, ainsi que la prolongation de la rue Delandine à travers le sentier des écoliers. Ces aménagements ont été conçus en mettant l'accent sur le bien vivre ensemble en accordant une attention particulière aux piétons et à la végétalisation. Le parcours est organisé le 22 Juin, gratuit sur inscription.

