Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 20 au 21 mai

Au programme de ce long week-end d'Ascension du 20 au 21 mai à Lyon : des expositions, des salons et des festivals.

Le week-end de l'Ascension du 20 au 21 mai s'annonce chargé et tourné autour de la culture et des festivités à Lyon. Il y en a pour tous les goûts : petits, grands, en famille ou entre amis. Des festivals, des salons et des animations.

Les 20 ans de Nuits sonores

Le festival de musiques électroniques Nuits Sonores a repris ses quartiers aux usines Fagor Brandt et à la Sucrière pour une 20e édition spéciale. L'événement qui a démarré mercredi 17 mai, affiche presque complet pour le reste de sa programmation ce week-end. Comme la précédente édition, Nuits sonores concentre le programme principal de sa 20e édition sur ses journées et revient sur le site de la Sucrière, mais pas que. Entre l'esplanade, la salle 1930 de la Sucrière et le Sucre, les festivaliers vont aussi pouvoir assister à des concerts dans l'antre du Azar club, nouveau venu au sein de la galaxie Nuits sonores, aux Subs pour la Darkside et un peu partout dans Lyon pour les open-air gratuits que le festival propose.

Lire aussi : Nuits sonores : 20 ans de défrichage musical et urbain à Lyon

Love boat

Vous le verrez peut-être passer ce week-end entre Rhône et Saône. Comme chaque année, CityCrunch organise le Love Boat, un "mini-festival" sur un bateau de deux étages, où musique et fête sont au rendez-vous. Accessible à partir de 25 euros, les festivaliers partiront en croisière pendant 2 heures.

La 7e édition d'Amour festival

Au rythme de la musique, le bateau Bellona invite les Lyonnais à se joindre à son événement annuel, "Amour festival". Pendant ces cinq jours (du 17 au 21 mai), l'open air réunira plus de 60 artistes de la scène internationale à locale. Au programme : musique, plage de sable fin, chapiteaux et festivité sont au rendez-vous.

La jardiscothèque à la piscine du Rhône

Autre événement phare du week-end, la piscine du Rhône se transforme en géant open air samedi et dimanche. Au menu des festivités, ambiance végétale et musicale 100 % locale, aux sonorités house, minimal et électro. L'entrée est accessible à partir de 7 euros de 10 h à 22h.