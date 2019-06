Le tramway T4 ne circule plus depuis 13h40 alors qu'un colis suspect a été trouvé aux abords de la gare de la Part-Dieu.

Perturbations autour de la gare Part-Dieu ce samedi midi. Comme l'indiquent les TCL un colis suspect nécessitant une intervention impacte le trafic du tramway T4 dans ce secteur. Les rames circulent actuellement en deux parties distinctes : "entre La Doua et Thiers Lafayette et entre Archives Départementales et Hôpital Feyzin Vénissieux". La perturbation a commencé vers 13h40, et devait durer 45 minutes.