Clean in Lyon : 700 kilos de déchets ramassés dès la première édition

Pour sa première édition, fin septembre, l’opération de collecte de déchets Clean in Lyon a permis de ramasser 700 kilos de détritus en une journée, grâce à la mobilisation de près de 500 personnes.

Organisé à destination des entreprises, Clean in Lyon, un projet solidaire de ramassage de déchets dans les rues de la métropole, a trouvé un écho important auprès d’une vingtaine d’entreprises lyonnaises fin septembre. Le 23 septembre, les employés de 22 sociétés ont nettoyé les environs de leurs lieux de travail.

En une heure, les près de 500 participants ont ramassé pas moins de 700 kilos de détritus, dont environ 580 kilos de papiers, canettes, 80 kilos de verre et 40 kilos de mégots et masques, notamment. De quoi faire dire à Lionel Garcia, le directeur général d’Everial, l’un des partenaires de l’action, que "le constat est sans appel et le symbole consternant". Selon lui, "plus que jamais" les entreprises "doivent prendre leur part et se mobiliser sur les questions environnementales et écologiques". Même si, à l’origine, ces sociétés "n'ont pas vocation à agir sur les incivilités à l'origine de ces pollutions".

Au terme de la collecte, les déchets recyclables et non recyclables ont été séparés avant d’être traités pas la société Paprec, un spécialiste français du recyclage et de la revalorisation des déchets.