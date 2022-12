La gratuité prolongée à la Cité de la Gastronomie de Lyon

Face à l'afflux des visiteurs, la métropole de Lyon décide de prolonger la gratuité des entrées à la Cité de la Gastronomie de Lyon jusqu'au 31 décembre inclus.

La métropole de Lyon l'a annoncé de vendredi 9 décembre : il est encore possible d'entrer gratuitement à la Cité de la Gastronomie (CIG), implantée à l'Hôtel Dieu, jusqu'à la fin du mois.

« Face au grand succès observé depuis la réouverture et à l’approche de la période des fêtes de fin d’année, il nous a paru évident de prolonger la gratuité de l’accès aux grandes lyonnaises et grands lyonnais pendant la période de la Fête des Lumières et d'offrir aux enfants de belles animations pour Noël», indique dans un communiqué Jérémy Camus, Vice-Président de la Métropole de Lyon délégué à l’agriculture et à l'alimentation.

27 000 visiteurs accueillis depuis octobre

Fermée durant deux ans après le fiasco de sa première ouverture, la Cité de la Gastronomie de Lyon a enregistré 27 000 visites depuis la réouverture du 21 octobre dernier. Les visiteurs ont pu accéder à l'exposition "Banquet", ludique et interactive, ainsi qu'à l'exposition "SEB Discovery", qui retrace l’histoire du Groupe SEB, et à l'exposition "Bonnes tables, belles tables", imaginée par le chef Régis Marcon pour mettre en lumière les arts de la table.

Pour les fêtes de fin d'année, différentes animations sont proposées sur inscription, dont des ateliers thématiques "art et gastronomie" pour les enfants de 3 à 12 ans, les 17, 18, 21, 22, 28, 29 et 30 décembre, avec trois créneaux par jour l'après-midi. Dans le cadre des Jeudis de la Cité, des "showcookings" sont aussi prévus les 22 et 29 décembre, de 18h30 à 19h30.