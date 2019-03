Circulation : samedi orange sur la route en Auvergne-Rhône-Alpes

Bison futé prévoit une journée orange à Lyon et sur toutes les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes en direction des stations de ski.

Après deux samedis déjà très compliqués sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs, celui-ci sera moins encombré que les précédents. Les routes vers les stations de ski seront tout de même bien bouchées notamment “l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry et également dans les régions Bourgogne, Franche-Comté et Grand Est sur les autoroutes A6 et A31”, assure Bison futé. Ce samedi, il est conseillé “d'éviter de circuler sur l’autoroute A43 entre 7 heures et 17 heures” dans le sens des départs. Dans le sens des retours il est aussi conseillé de circuler sur cette même autoroute A43 entre 8 heures et 18 heures.

Dimanche les conditions de circulations seront bonnes partout dans la région.