Circulation : l'A7 toujours bien chargée ce dimanche

Pour cet avant dernier week-end d'août, la circulation risque d'être compliquée sur l'autoroute A7, notamment entre Lyon et Orange.

Après une journée compliquée sur les routes hier, la circulation devrait être un peu plus fluide. Bison futé classe la journée de ce dimanche 25 août en " orange" au niveau nationale dans le sens des retour.

Prudence si vous empruntez l'A7. Cet axe restera bien charge toute cette journée et jusqu'en début de soirée. Il est conseillé d'éviter l’autoroute A7, entre entre Orange et Lyon de 12h à 18h. L'accès du tunnel du mont Blanc est déconseillé entre 12h et 20h. Demain, Bison Futé classe tout le territoire en vert, dans le sens des départs et des retours.