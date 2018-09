Circulation interdite à Lyon la nuit sur plusieurs routes

Du 17 au 20 septembre inclus, l’A46, l’A450 et le périphérique seront fermées la nuit de 21h à 6h. La circulation ne sera que réduite sur l’A6 en direction de Paris.

C’est une information qui va déplaire à de nombreux automobilistes. La Métropole a annoncé que l’A46, le périphérique, l’A450 seront fermés la nuit de 21h à 6h, du 17 au 20 septembre inclus pour des travaux d’entretien de la chaussée. L’A46 nord sera fermée dans le sens sud nord (entre la jonction A46-A466 et le nœud d’Anse) et l’A46 sud dans les deux sens entre le nœud de Manissieux et le Boulevard Urbain Sud. De son côté, le périphérique Laurent Bonnevay sera fermé en direction de Paris entre la porte des Essarts et la porte de Croix-Luizet. La circulation de l’A450 sera suspendue dans les deux sens, entre Brignais et le noeud de Pierre-Bénite. Enfin la circulation sur l’A6 en direction de Paris ne sera pas suspendue mais réduite à hauteur du nœud d’Anse.