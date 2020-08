Circulation à Lyon : week-end chargé dans le sens des retours

Bison futé va voir rouge ce week-end dans le sens des retours de vacances dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour le dernier week-end des vacances d'été, Bison futé voit rouge dans le sens des retours tout le week-end. Dès vendredi, la journée est annoncée orange dans la région pour les retours de vacances. Il sera conseillé d'éviter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon de 9h à 21h. C'est samedi que les routes seront les plus chargées, Bison futé ayant classé rouge cette journée. Là aussi, évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 20h. Enfin, ce dimanche sera classé orange en Auvergne-Rhône-Alpes. Évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 10h à 21h.