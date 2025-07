Chute de revenus à l’OL : la saison 2024-25 s’annonce "très déficitaire"

Photo Matthieu Mirville / DPPI (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Le groupe Eagle Football, gestionnaire de l’Olympique lyonnais, a annoncé ce lundi une forte baisse de ses revenus pour la saison 2024-2025. En dépit d’un mercato florissant, le club prévoit un résultat "très déficitaire".

C’est un signal d’alarme économique que vient d’envoyer Eagle Football Group. Dans un communiqué publié ce lundi, la holding qui pilote l’Olympique lyonnais a annoncé un produit d’activité en chute libre pour l’exercice 2024-2025. Avec 273,8 millions d’euros, le chiffre d’affaires du groupe s’effondre de 24 % par rapport à l’année précédente (361,3 M€). Un recul de 87,6 millions d’euros qui annonce une saison "très déficitaire", selon les propres mots du groupe, en attendant les comptes définitifs attendus dans les prochaines semaines.

Dans le détail, si la billetterie affiche une progression (+8,9 M€, soit +26 %), notamment grâce au retour de l’OL en Ligue Europa, la baisse drastique des droits TV (-52 %, soit une perte de 49,7 M€) et du marketing pèse lourd. La nouvelle répartition des droits négociée entre DAZN et la LFP a coûté près de 72 M€ au club. Les recettes liées aux partenariats et à la publicité chutent aussi de 6,8 M€, conséquence directe des ventes de l’OL féminin, de la future OL Vallée Arena et du club américain OL Reign.

Objectif Europe pour l'OL

Les produits de marque accusent également une baisse, amputés de 4,8 M€ après la concession de la licence "Olympique lyonnais" à l’OL féminin dans le cadre du rachat par Michele Kang. Les revenus liés aux événements, autrefois l'un pilier du modèle économique lyonnais, s'effondrent de 57 %, ne pesant plus que 18,7 M€.

Seul rayon de soleil dans ce bilan morose : les ventes de joueurs, en hausse de 15 %, atteignent 111,6 M€, dopées par le transfert de Rayan Cherki à Manchester City (42,5 M€). Une bouffée d’oxygène bienvenue après un été marqué par la menace de relégation administrative en Ligue 2, finalement écartée début juillet.

Sous la houlette de Michele Kang, nouvelle présidente du club après le départ de John Textor, l’OL vise désormais une qualification européenne régulière. Les derniers apports d’actionnaires et les ajustements financiers engagés devraient suffire à couvrir les besoins d’exploitation pour la saison à venir, selon Eagle Football. Reste à savoir si les résultats sportifs suivront.

