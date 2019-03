Christian Quesada : son biopic au cinéma était une invention

Le champion du jeu télévisé "les 12 coups de midi" domicilié dans l’Ain, récemment accusé de détenir des images pédopornographiques, avait annoncé à plusieurs reprises le tournage d'un film à son sujet, tiré de son livre autobiographique. Le Parisien révèle que ce projet n’a jamais existé.

Le livre autobiographique de Christian Quesada, vainqueur en chaîne du jeu télévisé "les 12 coups de midi" avait été un succès de librairie en 2017. L’auteur avait alors annoncé que son histoire serait adaptée au cinéma à horizon 2019, et qu’un célèbre acteur prendrait son rôle. Le Parisien révèle aujourd’hui que ce projet n’a jamais existé. En contactant la maison d’édition du livre, les journalistes ont découvert que rien n’était ni en cours ni même en préparation sur ce sujet. Son livre a par ailleurs été retiré de la vente. Pour rappel, Christian Quesada, originaire de l’Ain, est sous le coup d’accusations de détention d’images pédopornographiques. Dans une allocution en milieu de semaine, le procureur de la République de Bourg-en-Bresse avait annoncé que “Des centaines d’images et vidéos compromettantes de mineurs et d’enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu’il échangeait avec d’autres internautes, ont été retrouvées sur ses ordinateurs”.