Ain : Christian Quesada écroué pour détention d'images pédopornographiques

Le candidat du jeu les “12 coups de midi” originaire de l'Ain a été placé en détention provisoire pour “corruption de mineur” et “détention et diffusion d'images pédopornographiques”.

Candidat bien connu des amateurs de jeux télévisuels, Christian Quesada, gagnant du jeu les “12 coups de midi” sur TF1, a été mis en examen et écroué pour “corruption de mineur” et “détention et diffusion d'images pédopornographiques”. Il a été “champion” du jeu télévisuel à 193 reprises et avait récolté plus de 800 000 euros. “Des centaines d’images et vidéos compromettantes de mineurs et d’enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu’il échangeait avec d’autres internautes, ont été retrouvées sur ses ordinateurs”, a expliqué le procureur de la République de Bourg-en-Bresse, Christophe Rode. Selon LCI, le suspect âgé de 54 ans a été placé à l'isolement pour “éviter tout incident”. Ce candidat, qui était au RSA avant de participer à l'émission de TF1, avait des antécédents en matière de pédopornographie, poursuit la chaîne info. “Ce monsieur a été condamné par le passé pour des faits de mœurs, en l’occurrence la consultation d’images pédopornographiques, mais il n’a jamais été incarcéré avant les faits qui nous préoccupent aujourd’hui”, leur a expliqué une source.

“On ne parle pas de deux trois clichés, mais de centaines d'images et vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles… Les gendarmes ont retrouvé cela dans les ordinateurs et sur des clés USB”, a poursuivi cette dernière. Une enquête est toujours en cours pour déterminer comme Christian Quesada s'est procuré ses images. Il encourt jusqu'à 7 ans de prison fermes.