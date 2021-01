Ces trois quartiers étonnamment prometteurs autour de Lyon

Quels sont les quartiers les plus attractifs en périphérie de Lyon ? Le site Lyon City Crunch a dévoilé mi-janvier un classement pour le moins inattendu.

Le site Lyon City Crunch a identifié les quartiers en banlieue de Lyon qui pourraient devenir particulièrement attractifs sous peu. Mixité sociale, multiculturalité, prix accessibles, accès sur l'extérieur... Le site web a passé de nombreux critères en revue pour retenir trois quartiers. Les étonnants lauréats sont Vaulx-en-Velin, Bron et le quartier des Charpennes.

Vaulx-en-Velin, moderne et accessible

En tête de liste : Vaulx-en-Velin. Cette commune a la population jeune est l'une des plus peuplées de la métropole de Lyon. Depuis les émeutes qui s'y sont déroulées dans les années 90, une image négative colle à la ville. Depuis une dizaine d'années, Vaulx-en-Velin met le paquet pour attirer de nouveaux habitants. Des nouveaux logements, modernes et bon marché, ont été construits à cette fin. Au niveau culturel, le CCO et Ninkasi ont déjà investi le territoire, sans oublier le squat culturel du Ground Zero. Le bémol de Vaulx : la mobilité. La commune est reliée à Lyon par la seule ligne A du métro et des bus. Cependant, une ligne de tramway est à l'étude pour y remédier.

Charpennes, entre Lyon et Villeurbanne

Si ce quartier de Villeurbanne pourrait paraître excentré, il ne faut pas s'arrêter à cette image-là. A deux pas du 6e arrondissement de Lyon, quelques minutes à pied du parc de la Tête d'Or ou de la Part-Dieu de l'autre côté, le quartier des Charpennes a une position stratégique. Les deux lignes de tramway et de métro permettent de rejoindre le centre-ville ou tout autre quartier de Lyon rapidement. Le périphérique n'est pas très loin non plus et permet de sortir rapidement de la ville, sans affronter les bouchons du centre. Le point négatif : les commerces de proximité, qui manquent pour une vraie vie de quartier.

Bron, maison avec jardin

Enfin, la ville de Bron figure sur le podium. Cette commune ne fait pas particulièrement rêver les Lyonnais. Et pourtant. Bron est certainement l'un des meilleurs endroits où habiter si l'on veut pouvoir sortir le plus vite de Lyon. Idéal pour celles et ceux qui travaillent en périphérie. Il s'agit également d'une ville à part entière, avec son centre, ses différents quartiers et... ses maisons avec jardin ! Une denrée rare dans la métropole de Lyon. De plus, la circulation est loin d'être aussi dense à Bron qu'à Lyon même, ce qui garantie des nuits calmes sans bruits de klaxon intempestifs.