Ces petits Lyonnais peuvent sauver des vies

L'organisme Octavia formation forme les enfants à devenir les secouristes de demain. Tout jeunes, ils apprennent les gestes qui sauvent.

Alicia Messad, gérante d’octavin formation propose de sensibiliser les enfants aux premiers secours. De 3 à 12 ans, on apprend à reconnaître et classifier les dangers de tous les jours mais aussi à panser les brûlures ou les saignements. Bien entendu, les groupes sont formés par tranches d'âge. Les enseignements sont dispensés pour qu'ils soient accessibles.

"Cela fait plus d'un an que j'anime ce genre d'ateliers, c'est important, en France nous sommes en manque de secouristes", explique la gérante. Cette ex-militaire compte former les "adultes de demain" pour qu'éventuellement ils puissent poursuivre la formation de secourisme. Aussi, les enfants peuvent être confrontés à des accidents domestiques "cela rassure les parents de savoir que leurs enfants auront les bons réflexes en cas d'urgence."

Apprentissage par le jeu

Premier atelier, reconnaître un danger. Alicia Messad demande : "qu'est-ce qu'un danger ?" "C'est ce qui peut nous faire mal" répondent timidement les bambins.

Ces derniers se voient distribuer des images dessinées sur lesquelles ils doivent entourer les dangers. Ces images illustrent des situations du quotidien. Par la suite, les enfants classifient divers objets du quotidien pour déterminer s'ils peuvent : brûler, couper, empoisonner, électrocuter ou tomber.

Les premiers soins

Après avoir classé les dangers, pris connaissance des numéros d'urgence et comment les contacter efficacement, les petites têtes blondes découvrent les gestes qui sauvent.

À l'aide d'un couteau en plastique, d'une fausse tache de sang et d'un petit jeu de rôle. On apprend à soigner une coupure. On débriefe, et on recommence avec un jeu de rôle sur le thème de la brûlure.

Difficile parfois de se faire entendre et de faire respecter les consignes à un groupe de jeunes. Pourtant, ils sortiront de la formation avec des réflexes qui pourraient se révéler utiles.