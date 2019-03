Ce samedi, le Grand Lyon organise son débat sur la transition écologique

La métropole de Lyon organise ce samedi de 10h30 à 16h avec une mobilisation citoyenne sur la transition écologique et aux questions de justice sociale.

Les locaux de la métropole situés au 20 rue du Lac dans le 3e arrondissement accueilleront à partir de 10h30 citoyens, associations, élus et acteurs de terrains pour participer une démarche de mobilisation citoyenne appelée “On s’y met tous”. Lancé ce samedi 9 mars, cet événement a pour objectif de répondre à l’urgence climatique et aux questions de justice sociale. “Il faut discuter avec l’ensemble des acteurs, qu'ils soient sur la question du climat, de la pollution, mais aussi du social que j'ai souhaité intégrer aux échanges”, confiait David Kimelfeld, président de la métropole, qui sera accompagné de Bruno Charles, vice-président en charge du développement durable. L’objectif de la journée sera “de réfléchir à l’un des enjeux majeurs de notre époque, la transition écologique” avec l’objectif d’apporter une contribution pour le Plan Climat Air Énergie de la Métropole.

Cet événement c’est aussi une réponse aux récentes marches pour le climat qui ont eu lieu ces derniers mois. Fin 2018 trois manifestations avaient à chaque fois rassemblé plus de 10 000 personnes à Lyon. La Coalition Climat Rhône (qui rassemble plusieurs associations sur les questions climatiques et de justice sociale ), qui était à l’origine de ces mobilisations, sera présente demain. Ses membres voient d’un bon œil cette démarche du Grand Lyon, mais restent dubitatifs quant aux décisions qui seront prises et au rôle qu’ils vont se voir confier. “Notre demande initiale c’est d’être à la table des négociations, de pouvoir pesé sur les décisions, de la même manière que les collectivités et les acteurs économiques. Et ça on n’est pas sûr que ce soit respecter de la part de la métropole”, explique Fabien Bagnon, un membre de Coalition Climat Rhône. Ceux qui veulent y aller peuvent s’inscrire, mais la concertation sera surtout consacrée aux associations. “Un événement grand public sera organisé au début de l’été par la métropole”, annonce déjà le Grand Lyon.