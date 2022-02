"Ce qui m'a bluffé dans ce festival, c'est qu'on est jamais confronté au handicap" (vidéo)

Le Festival international du film sur les handicaps se tient à Lyon du 4 au 9 février. Philippe Lefait, ancien présentateur du JT d'Antenne 2 et de France 2 en est le parrain. Il est l'invité de "6 minutes chrono".

Le Festival international du film sur les handicaps - dont Lyon Capitale est partenaire média - est avant tout un festival de cinéma. Il ne s'agit pas de faire un catalogue ou un florilège de handicaps. Les films que présente le festival sont faits par des gens, certains handicapés, certains sur des gens handicapés et surtout avec des gens handicapés.

On y trouve des personnages mutiques qui ne sont pas forcément muets, des bavards qui ne sont pas forcément bipolaires, et puis des artistes, ou des films sur des artistes, ou avec des artistes, Longs, courts, comédies romantiques, contes philosophiques, satires, drames, dessins animés, documentaires ou fictions. Et des gags où l'on ne rit pas des handicapés mais avec eux.

Un festival pour voir avec d'autres yeux en quelque sorte.

"Ce qui m'a bluffé dans ce festival, explique Lefait, parrain du FIFH, c'est que jamais on est confronté au handicap ; c'est la possibilité de toujours vouloir être à la place de la personne qu'on regarde."

> "Aujourd'hui, la question qui se pose pour ces personnes singulières c'est, au meilleur de leur autonomie, être des citoyens comme les autres. Et ce n'est pas gagné, ou pas encore."

> "La question est bien de dire une personne en situation de handicap car le handicap n'a jamais essentialisé quelqu'un. C'est en ce sens qu'il est important de parler de singularité."