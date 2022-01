Avec la Quinzaine du climat, la Métropole de Lyon veut présenter ses actions concrètes pour l'écologie

La Quinzaine du climat débute lundi 17 janvier dans la Métropole de Lyon. Jusqu'au 28 janvier, des événements présenteront les actions menées par la Métropole en faveur de l'environnement.

La lutte contre le réchauffement climatique peut parfois paraître abstraite aux yeux des citoyens. Et quand on interroge les habitants de la Métropole de Lyon sur les dernières mesures prises par la majorité écologiste, les réponses s'arrêtent bien souvent aux nouvelles pistes cyclables et à la végétalisation de certains espaces urbains. La Quinzaine du climat, un événement qui s'étale sur deux semaines du 17 au 28 janvier, veut remédier à ce flou.

La Métropole et ses partenaires vont y illustrer de manière concrète leurs actions à travers des ateliers thématiques en ligne qui seront chaque jour ouverts au public entre 12h et 14h. Au menu, il y aura par exemple une présentation des politiques publiques et programmes lancés par la Métropole et ses partenaires depuis 2020 pour réduire l’empreinte carbone du territoire et l’adapter aux conséquences du dérèglement climatique. "Cette Quinzaine du Climat, ouverte à toutes et tous, doit permettre de prendre la résolution pour l’année 2022, collectivement et individuellement, d’agir concrètement beaucoup plus contre le dérèglement climatique, en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. À quelques semaines de la sortie de nouveaux rapports du GIEC alarmants, l’heure est à la mobilisation générale pour le climat", explique Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole délégué à l’énergie et au climat.

Dans le cadre de son Plan climat air énergie territorial (PCAET), la Métropole de Lyon travaille avec près de 150 partenaires pour agir efficacement à l’échelle de son territoire. Le PCAET rassemble des collectivités, des industriels et producteurs d’énergie, des entreprises du secteur tertiaire, des laboratoires de recherche et des associations. Ce plan climat, voté en 2019, porte sur la période 2020 – 2030 et vise 3 objectifs qui seront mis à jour en cours de mandat : une baisse de 43 % d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'an 2000, une baisse de 30 % des consommations d'énergie par rapport à 2000 et le doublement de la part des énergies renouvelables dans les consommations du territoire d'ici 2030.

Pour découvrir le programme complet de la Quinzaine et s’inscrire aux ateliers : https://demarches.toodego.com/la-quinzaine-du-climat/