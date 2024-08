Lyon : un épisode caniculaire à partir de samedi

Les températures vont continuer de grimper à Lyon. Un épisode caniculaire est attendu dans les prochains jours, mais ne devrait pas durer.

Nouveau coup de chaud à Lyon. Un épisode caniculaire est attendu dans les prochains jours. Le terme canicule désigne un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée (au moins 3 jours).

Une canicule qui ne devrait pas durer

Selon Lyon Météo, la canicule "débutera probablement samedi après-midi pour se terminer mercredi matin avec le retour d'éventuels orages. Le ressenti sera moins lourd que la canicule de fin juillet avec une humidité plus faible." La journée la plus chaude sera dimanche. Il fera 36 degrés, avec un pic entre 16 heures et 17 heures. Les nuits ne seront pas plus douces. Côté températures, comptez 20 degrés maximum. A partir de mercredi, le temps sera plus doux, avec des maximales qui ne dépasseront pas les normales de saison.

