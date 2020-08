Canicule : il va faire moins chaud à Lyon ce jeudi, des orages attendus dans l'après-midi

Vers la fin de l'épisode caniculaire à Lyon ? Pas encore, même si les températures vont baisser ce jeudi. Des orages pourraient aussi éclater dans l'après-midi à Lyon et dans le Rhône.

Vers la fin de l'épisode caniculaire à Lyon ? Pas encore. Un peu de patience. Le département du Rhône est encore en vigilance orange canicule ce jeudi. Et ce pour le 7e jour consécutif.

Il a encore fait chaud et lourd la nuit dernière à Lyon. "A 5h du matin, on relevait plus de 22 degrés sur l'est lyonnais", précise Météo France.

Entre 30 et 32 degrés sont attendus à Lyon au meilleur de la journée. C'est moins que ces derniers jours. Le mercure commence, enfin, à baisser. Surtout que des orages pourraient éclater dans l'après-midi ou en soirée. Le département du Rhône est d'ailleurs placé en vigilance jaune "orages" ce jeudi après-midi.

Vendredi, la baisse des températures devraient se confirmer sur l'agglomération lyonnaise.