Canicule et pollution : la qualité de l'air est médiocre à Lyon, et ça ne va pas s'arranger...

La qualité de l'air est médiocre ce mercredi à Lyon. Et ça ne va pas s'arranger ces prochains jours. Les températures vont frôler les 40 degrés et peut-être même les dépasser vendredi.

La qualité de l'air est médiocre ce mercredi à Lyon. Et ça ne va pas s'arranger ces prochains jours.

"Mercredi 29 et jeudi 30 juillet, les conditions météo se maintiendront et les concentrations d'ozone pourraient encore augmenter et approcher le seuil d'information. La qualité de l'air sera largement médiocre", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce mercredi, le laboratoire prévoit un indice de 62 pour la qualité de l'air à Lyon sur son échelle allant de 0 (très bonne qualité de l'air) à 100 (très mauvaise).

Une fin de semaine caniculaire

Jeudi, l'indice prévu est de 68. Encore plus médiocre.

Et pour la fin de la semaine, la qualité de l'air pourrait encore se dégrader. 38 degrés sont attendus à Lyon jeudi et samedi, 40 vendredi... Des conditions propices aux concentrations d'ozone.