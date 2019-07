La canicule et la pollution s'installent à Lyon. Quelle sera la pire journée de la semaine ?

On pourrait se dire "c'est logique, c'est l'été", mais la normale de saison pour cette fin juillet, c'est une température maximale de 28 degrés. Les températures de ces prochains jours seront largement au-dessus de cette valeur. Lyon va subir une forte canicule cette semaine et les organismes les plus fragiles seront mis à rude épreuve par la chaleur, mais aussi la pollution. Le département du Rhône a ainsi été placé en "vigilance Orange canicule" par Météo France.

Les températures vont continuer de grimper, dépassant les 40 degrés mercredi 24 juillet, pour l'instant, il s'agit de la pire journée de la semaine selon les prévisions. 39 et 38 degrés sont annoncés respectivement jeudi et vendredi. Cet épisode de canicule pourrait toucher à sa fin dès samedi avec la possible arrivée des orages et un retour autour des 33 degrés. Néanmoins, selon Météo France, cette prévision obtient la note de confiance de 2/5 pour l'instant. Elle sera donc à confirmer ces prochains jours.

Avec la chaleur et le soleil, c'est la pollution à l'ozone qui fait également son retour à Lyon. La qualité de l'air se dégrade fortement et le niveau d'information pollution à l'ozone vient d'être déclenché ce lundi (lire ici). Dans ce contexte, la mise en place de la circulation différenciée ces prochains jours semble difficilement inévitable. TCL vient déjà de déclencher la commercialisation du tick'air, un ticket qui permet de voyager pendant une journée pour trois euros, lors des intenses épisodes de pollution.